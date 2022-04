Abstiegskampf: Arminia Bielefeld trennte sich von Trainer Kramer

Salzburg-Vergangenheit

Im Dezember und Jänner hatte Kramer, der ehemalige Leiter der Nachwuchsabteilung von Red Bull Salzburg, die Arminia noch mit sechs Spielen ohne Niederlage am Stück aus dem Tabellenkeller auf Rang 14 geführt. Die Mannschaft musste aber in den vergangenen sieben sieglosen Spielen sechs Niederlagen hinnehmen und erzielte in diesem Zeitraum nur einen Treffer. In der Tabelle liegt Bielefeld vier Runden vor Schluss als Vorletzter zwei Punkte hinter dem Relegationsrang und hat drei Zähler Rückstand auf Rang 15.

Neuer Chefcoach wird der bisherige Tormanntrainer Marco Kostmann, der von Michael Henke unterstützt wird. Der langjährige Co-Trainer von Ottmar Hitzfeld bei Borussia Dortmund und Bayern war zuletzt vereinslos. Bereits am Mittwochvormittag leitete das neue Trainerteam die erste Einheit mit der Mannschaft.