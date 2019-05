Abstieg oder Klassenerhalt: Für Wacker ist heute alles möglich

Vielleicht lässt sich die – zumindest nach außen zur Schau gestellte – Gelassenheit von Gerhard Stocker ja damit erklären, dass der Wacker-Präsident das alles schon so kommen gesehen hat. „Ich bin nicht darüber überrascht, wie wir jetzt dastehen“, sagte der Chef des Aufsteigers.

Tatsächlich hatte es sich schon länger abgezeichnet, dass die Innsbrucker bis zum Schluss um die weitere Zutrittsberechtigung für die Bundesliga kämpfen würden. Jetzt befindet sich das Schlusslicht sogar in der skurrilen Situation, dass heute sowohl der Abstieg besiegelt als auch der Klassenerhalt fixiert werden könnte. Bei einem Erfolg von Hartberg in Altach und einer gleichzeitigen Niederlage von Wacker bei der Admira wäre Innsbruck abgestiegen. Umgekehrt wären die Tiroler gerettet, wenn sie in der Südstadt gewinnen und Hartberg zugleich in Altach verliert.