Abschied fixiert: Salzburg-Goalie Stankovic wechselt zu AEK Athen

Griechische Medien hatten es am Montag bereits berichtet, am Dienstag gab es Red Bull Salzburg dann auch offiziell bekannt: Torhüter Cican Stankovic wird den Serienmeister verlassen und nach Griechenland wechseln. Er unterschreibt beim dortigen Tabellenvierten AEK Athen einen Vertrag über vier Jahre. Für den österreichischen Internationalen, der es nicht in den EM-Kader geschafft hat, überweist AEK dem Vernehmen nach knapp über eine Million Euro nach Salzburg.

Der 28-Jährige kam im Sommer 2015 von Grödig nach Salzburg und etablierte sich im Laufe der Zeit als Stammtorhüter. In den letzten Jahren jubelte er mit dem Team über elf Titel, sechs Meisterschaften und fünf Cup-Erfolge. Insgesamt absolvierte er 152 Einsätze für die Salzburger, zudem vier Auftritte im Nationalteam.