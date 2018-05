Abschied fix: Holzhauser kehrt der Austria den Rücken

Nach langen Verhandlungen ist es nun fix: Spielmacher Raphael Holzhauser verlässt mit Saisonende die Wiener Austria. Das gab Austria-Manager Markus Kraetschmer dem KURIER gegenüber bekannt. "Am Ende sind wir nicht zusammengekommen." Natürlich ging es auch um die Finanzen.

Holzhauser hatte in den vergangenen Monaten immer wieder Angebote von internationalen Vereinen, hatte durchblicken lassen, die Austria verlassen zu wollen. Die Veilchen starteten noch einen letzten Anlauf, allerdings trennen sich nun doch die Wege.

Zumindest wird ein Budgetposten frei für einen anderen Spielmacher, der gefunden werden muss. Vielleicht wird dieser auch in Abstimmung mit dem kommenden Trainer gefunden. "In dieser Causa wollen wir ebenfalls in den kommenden Tagen bzw. der nächsten Woche eine Entscheidung erzielen." Erster Ansprechpartner diesbezüglich ist freilich der aktuelle Coach Thomas Letsch, ein ernst zu nehmender Kandidat ist Manfred Schmid, Assistent von Peter Stöger bei Dortmund.