Abschied: Austria-Urgestein Suttner hört im Sommer auf

Austria-Urgestein Markus Suttner gab bekannt, dass er im Sommer seine Karriere beendet. Der Verteidiger feierte mit der Austria je einen Meistertitel und Cupsieg, absolvierte bis heute 310 Pflichtspiele für die Kampfmannschaft. 2015 schaffte er den Sprung in die deutsche Bundesliga und anschließend in die Premier League.

„Die Entscheidung, aufzuhören, steht schon seit letztem Sommer und ich habe sie dem Verein schon im Herbst mitgeteilt. Seit meinem ersten Profispiel in der zweiten Liga 2005 gegen Gratkorn sind 17 Jahre vergangen und ich bin glücklich, diesen einzigartigen Job über einen so langen Zeitraum ausüben zu dürfen. Ich bin bald 35 und komme verletzungsfrei aus meiner Karriere heraus, das ist mir sehr viel wert. Ich will auch unseren jungen Wilden nicht im Weg stehen, sagt der 34-Jährige.