Abschied aus Wien: Rapid-Mittelfeldspieler wechselt nach Deutschland

Wie der KURIER zuletzt schon berichtete, ist der Abschied von Patrick Greil nun in trockenen Tüchern. Am Montag gab Rapid den Wechsel des 27-jährigen Mittelfeldspielers bekannt. Greil, der in den drei Spielen von Trainer Robert Klauß nicht im Matchkader berücksichtigt wurde, geht nach Deutschland und spielt künftig für den SV Sandhausen in der dritten deutschen Liga. Greil kam 2022 ablösefrei aus Klagenfurt und wird nach eineinhalb für beide Seiten enttäuschenden Jahren auch ablösefrei gehen. In Sandhausen trifft er mit Lion Schuster einen weiteren Ex-Rapidler.

