In Innsbruck denkt man schon an Auf- und Umbauarbeiten

Trotzdem soll er kommende Saison das langfristige Projekt Wiederaufstieg in Angriff nehmen. "Wir setzen auf Kontinuität", versichert Präsident Josef Gunsch. Ob ein Trainer mit einer so katastrophalen Bilanz (unter Streiter hat Wacker nie gewonnen) Aufbruchstimmung erzeugen kann, ist freilich dahin gestellt.

Am Absturz von Wacker Innsbruck zeigt sich auch das Dilemma, in dem der österreichische Fußball steckt. In der kommenden Saison werden voraussichtlich nur noch drei von neun Landeshauptstädten in der obersten Spielklasse vertreten sein: Wien, Salzburg und Graz. Dafür drängt mit Altach (6350 Einwohner) der nächste Dorfklub in die Bundesliga.

Beim FC Wacker läuft inzwischen längst alles schon nach Plan B. Schon seit Winter macht sich Sportchef Florian Klausner Gedanken über die zweite Liga. "Alles andere wäre auch unseriös. Wir haben immer zweigleisig geplant." Er sieht im Abstieg eine Chance für einen langfristigen Aufbau. "Dieser Mannschaft fehlt die Struktur", erklärt er und schwört die Fans auf ein längeres Dasein in der Zweitklassigkeit ein. "Wir brauchen eine Mannschaft, die zusammen wächst. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht und realistisch ist, den sofortigen Wiederaufstieg anzustreben. "