"Abend für die Geschichtsbücher": Leipzig feiert Sabitzer

"Es war ein Abend für die Geschichtsbücher. Den werde ich so schnell nicht mehr vergessen. Das wird mir noch einige Male durch den Kopf gehen", resümierte Sabitzer, der mit insgesamt vier CL-Toren fast schon Österreichs Besten, David Alaba (5), eingeholt hat. Und es war auch ein Abend, um zurückzublicken. "Wir haben uns darüber unterhalten, dass wir vor vier Jahren hier gegen Sandhausen 0:1 verloren haben. Und jetzt schlagen wir Tottenham insgesamt 4:0", berichtete Sabitzer.

Tottenham floppt, Atalanta top

Tottenhams Star-Coach Jose Mourinho hingegen ist derzeit besser in der Vergangenheit aufgehoben. "Wir sind in Schwierigkeiten", gestand der Portugiese auf Sky, vor allem die zahlreichen Ausfälle seien auf diesem Niveau nicht zu kompensieren. "Es ist zu viel", meinte er im Hinblick auf das Fehlen von u.a. Harry Kane, Son Heung-min und Steven Bergwijn. Nach der fünften Niederlage in den jüngsten sechs Pflichtspielen hofft Mourinho im Saisonfinish auf ein kleines Wunder, um in der Premier League noch die CL-Qualifikation zu schaffen. Derzeit fehlen sieben Punkte auf Rang vier. "Das ist eine neuartige Situation, in der ich noch nie war."