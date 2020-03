Sabitzer schießt Leipzig ins Champions-League-Viertelfinale

In Leipzig gab es am Dienstagabend ein Stadion voller Fans. Wer weiß wie lange noch. Jedenfalls genoss vor allem Marcel Sabitzer die Stimmung im vollen Haus. Mit einem Weitschuss brachte er die Deutschen in Führung (10.), danach wuchtete er nach einer Flanke den Ball mit dem Kopf ins Tor (27.).

Leipzig stand erstmals in der Vereinsgeschichte in der K.o.-Phase der Champions League, jetzt folgt nach dem 2:0 daheim und dem 1:0 in London die Premiere im Viertelfinale. Sabitzer wurde in der 87. Minute ausgetauscht, übergab Kapitänsschleife und Torjubel an Forsberg, der den Endstand zum 3:0 herstellte.