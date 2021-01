Ab in die deutsche Bundesliga: Salzburg gibt Okugawa ab

Mit Dominik Szoboszlai wechselte in diesem Winter bereits ein prominenter Akteur von Serienmeister Red Bull Salzburg in die deutsche Bundesliga. Der Ungar dockte beim Schwesternklub Leipzig an. Am Sonntag, nur wenige Stunden nach dem klaren 3:0-Erfolg in der Liga gegen Hartberg, gaben die Salzburger den nächsten Abgang bekannt.