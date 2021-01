Salzburg bleibt weiter makellos, Sturm stolpert über Altach

Serienmeister Red Bull Salzburg hat am Samstag den dritten Sieg im dritten Bundesliga-Spiel dieses Jahres gefeiert. Die "Bullen" setzten sich auswärts gegen den TSV Hartberg mit 3:0 durch, bauten ihren Vorsprung auf Rapid zumindest bis Sonntag auf vier Punkte aus und sind 2021 noch immer ohne Gegentor. Sturm Graz kassierte beim Vorletzten SCR Altach eine 1:2-Niederlage und liegt bereits sechs Zähler hinter dem Titelverteidiger. Das Duell zwischen der SV Ried und der Admira endete 0:0.

SCHAUPLATZ HARTBERG

2:0 in Altach, 3:0 gegen Ried, 3:0 in Hartberg: Salzburg ist der Start ins neue Jahr also gelungen. Auch im dritten Spiel des Jahres blieb der Serienmeister ohne Gegentor, allerdings gegen drei Gegner, gegen die man in der Meistergruppe wohl nicht spielen wird.