9.500 Fans dürfen das Finale der Europa League sehen

Das Finale der Fußball-Europa-League in Danzig (Gdansk) soll mit bis zu 9.500 Stadion-Zuschauern über die Bühne gehen. Wie die UEFA mitteilte, gaben die Behörden in Polen die Zusagen für die Veranstaltung am 26. Mai.

Das Stadion in Danzig würde maximal 41.000 Besuchern Platz bieten. Sämtliche Zuschauer benötigen einen negativen Coronatest oder einen Impfnachweis. Ein- und Ausreisebeschränkungen für Fans, die nicht in Polen ansässig sind, gelten auch bei Vorlage eines Tickets.