ManCity gegen PSG: Zwei Scheich-Klubs kämpfen um das CL-Finale

In Paris wünschen sich die Scheichs aus Katar nichts so sehr wie den Titel in der Champions League. Der Deutsche Thomas Tuchel brachte die Franzosen als Trainer sogar bis ins Endspiel, wo es letztes Jahr die Niederlage gegen die überragenden Bayern setzte. Diese Saison musste Tuchel zu Weihnachten gehen, man holte den Argentinier Mauricio Pochettino, einen Trainer, der in seiner Karriere noch keinen einzigen Titel gewonnen hat. In der Champions League gelang im Viertelfinale die Revanche, die Bayern wurden aus dem Bewerb geworfen.