8100 Liter Freibier für 81 Tore

Am letzten Spieltag schafften die Bayern mit einem 3:0-Sieg in Kaiserslautern den Sprung an die Tabellenspitze. Dort sind die Münchner erstmals seit 16 Monaten, trotz der 81 Tore die in der letzten Saison erzielt wurden.



Für die Treffer gibt es Samstag im Heimspiel gegen Freiburg 8100 Liter Freibier. Die Paulaner-Brauerei versprach für jedes in der Vorjahres-Saison erzielte Tor 100 Liter Bier. Klar, dass so die Führung verteidigt werden muss. Vor allem, weil Torjäger Mario Gomez seine muskulären Probleme überwunden hat. Offen bleibt, ob Arjen Robben (Schambeinentzündung) spielen kann. David Alaba würde sich sicher über einen Einsatz freuen.