750 Tore – die irre Statistik von Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo erzielte am Mittwoch beim 3:1 von Juventus Turin gegen Dynamo Kiew das 750. Tor seiner Karriere. „750 Tore, 750 glückliche Momente, 750 Lächeln auf den Gesichtern unserer Fans. Vielen Dank an alle Spieler und Trainer, die mir geholfen haben, diese fantastische Zahl zu erreichen“, schrieb er auf Instagram. Der 35-jährige Portugiese baute in der Champions League seinen Rekord auf 132 Tore aus.

Die 750 Treffer erzielte er in 1.028 Spielen im Laufe seiner Profikarriere bei Sporting Lissabon (5 Tore in 31 Spielen), Manchester United (118 Tore in 292 Spielen), Real Madrid (450 Tore in 438 Spielen) und Juventus Turin (75 Tore in 97 Spielen) sowie in der Nationalmannschaft. 648 Treffer erzielte er für seine Klubs und 102 Tore in Länderspielen.

Siebenmal wurde er Torschützenkönig in der Champions League, dazu drei Mal in Spanien und ein Mal in England. Vier Mal gewann er den Goldenen Schuh für Europas besten Torschützen einer Saison.

Sein Torrekord für ein einzelnes Spiel liegt bei fünf. Das gelang ihm gleich zweimal, jeweils für Real und innerhalb von vier Monaten. Beim 9:1 gegen Granada im April 2015 und beim 6:0 bei Espanyol Barcelona im September des gleichen Jahres.

Ronaldo macht aber auch den Unterschied, denn unter seinen 648 Klub-Treffern waren 200 Sieg-Tore. Und in keiner Phase traf er öfter als in der Schluss-Viertelstunde eines Spiels:

1.–15. Minute: 82 Tore,

16.–30. Minute: 105 Tore,

31.–45. Minute: 98 Tore,

46.–60. Minute: 104 Tore,

61.–75. Minute: 105 Tore,

76.–90. Minute: 148 Tore,

Verlängerung: 6 Tore.