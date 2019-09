7. Bilanz vor der Trennung: Rapid verbessert das Torverhältnis

Der KURIER lässt auch in dieser Saison, in der die Bundesliga erneut nach 22 Runden in eine Meister- und eine Qualifikationsgruppe geteilt wird, am Montag das jeweilige Wochenende Revue passieren. Was fiel in der siebenten Runde positiv auf, was hingegen negativ?

+ Haalands Torhunger: "Ich hätte heute fünf, sechs Tore machen können und muss meine Chancen besser nutzen. Es gibt also viel Verbesserungspotenzial", meinte der Norweger nach dem 7:2-Kantersieg der Salzburger gegen Hartberg. Der 19-Jährige war nach einer Partie extrem selbstkritisch, in der er drei Treffer selbst erzielt und zwei weitere mustergültig vorbereitet hatte. Das beweist nur einmal mehr den unbändigen Ehrgeiz des Stürmers, der in dieser Bundesliga-Saison schon elf Treffer erzielen konnte. Hält er die Torquote, dann wackelt der Rekord von Hans Krankl, der in der Saison 1977/'78 41-mal traf, gewaltig.