6:0-Sieg in Deutschland

Wenn die Lage aussichtslos erscheint, dann werden sie heraufbeschworen: Jene Wunder im Fußball, die in regelmäßigen Abständen geschehen. Um den letzten Auswärtssieg der Österreicher in Deutschland zu finden, muss im Sportgeschichtsbuch allerdings sehr weit zurückgeblättert werden. 1931 war's, in Berlin. 6:0 gewannen damals die wunderbaren Fußballer Sindelar, Zischek, Schall und Kollegen.



Aus Sicht der österreichischen Mannschaft wäre es am Freitag (20.45 Uhr/live ORF eins, ZDF, KURIER.at-Ticker) in Gelsenkirchen gegen Deutschland wieder einmal Zeit für eine Sternstunde.



Denn nur so kann die ohnehin kaum existente Chance auf eine erfolgreiche EM-Qualifikation gewahrt werden, nur so besteht die Minimalchance, dass der im Dezember auslaufende Vertrag von Teamchef Dietmar Constantini doch noch eine Verlängerung erfährt.