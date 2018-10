60-Jahr-Jubiläum: Nostalgiematch mit prominenten Gästen

Bereits zwei Stunden vor dem Länderspiel in der Nations League zwischen Österreich und Nordirland im Prater werden sich morgen, Freitag, im westlichen Wien bis zu 4000 Fans auf dem Fußballplatz versammeln. In Erinnerung an einen legendären Sieg des Wiener Sport-Clubs.

Vor 60 Jahren hatten die Hernalser Italiens Meister Juventus Turin im Europacup im Prater-Stadion 7:0 besiegt. Um Juventus zu einem Nostalgiematch nach Wien zu ködern, hätte nicht einmal ein siebenstelliger Euro-Betrag gereicht. Um so überraschender, dass Borussia Mönchengladbach zusagte, am Freitag in aller Freundschaft mit seinen Bundesliga-Profis beim nunmehrigen Fünften der Regionalliga Ost in Dornbach zu gastieren.