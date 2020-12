Rekord: Milan-Profi Leão traf nach nur 6,2 Sekunden

Nur 6,2 Sekunden dauerte es, bis der AC Milan beim Spiel bei Sassuolo 1:0 in Führung ging. Nach dem Anpfiff spielte der türkische Teamspieler Hakan Calhanoglu den Ball in den Lauf des Portugiesen, der in vollem Tempo abschloss. Damit hält Leão den Rekord für das schnellste Tor in der Serie A.

Paolo Poggi von Piazenca brauchte im Dezember 2001 acht Sekunden.