4:1-Sieg war nicht genug: Bayern "fehlt die Dominanz"

Der FC Bayern München hat durch das 4:1 gegen den VfB Stuttgart am Sonntag seine Siegpflicht in der deutschen Bundesliga erfüllt. Doch mit einem Rückfall in Verhaltensmuster der Hinrunde machten sich die Stars einmal mehr in dieser Saison selbst das Leben schwer. "Ich war nicht amused und habe deutliche Worte gefunden", berichtete Coach Niko Kovac über seine Pausenansprache.