3:3 gegen die Türkei - Deutschland bleibt 2020 ohne Sieg

In der Nations League spielt Deutschland am Samstag (20.45 Uhr/ARD) in Kiew gegen die Ukraine. Am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) ist dann erneut in Köln die Schweiz der nächste Kontrahent. In der Gruppe 4 der Liga A ist die deutsche Mannschaft nach zwei Unentschieden gegen Spanien und die Schweiz Tabellendritter hinter den Iberern und den Eidgenossen.

Holland unterliegt Mexiko

Daneben ging die Premiere des neuen niederländischen Nationaltrainers Frank de Boer: Die Oranjes verloren in Amsterdam mit 0:1 (0:0) gegen Mexiko. Das Goldtor gelang Raul Jimenez (60.). Ex-Weltmeister Spanien und Europameister Portugal trennten sich in Lissabon torlos. Die Schweiz kassierte in St. Gallen eine 1:2 (1:1)-Heimniederlage gegen Kroatien. Mario Gavranovic brachte die Schweizer zwar in Führung (31.), Josip Brekalo glich für den Vizeweltmeister aber noch vor der Pause aus (42.), Mario Pasalic machte den Sieg perfekt (66.).

Italien ließ in Florenz dem überforderten Außenseiter Moldau beim 6:0 (5:0) keine Chance. Mit einem Hattrick (9., 18. und 38. Minute) machte Kamil Grosicki beim 5:1 (3:0) der Polen gegen Finnland schon bis zur Pause alles klar. Auch ohne Topstürmer Robert Lewandowski überzeugten die Gastgeber in Danzig.