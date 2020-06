Die Wiener Rivalen auf der Hochschaubahn

Mit dem Jackpot der Qualifikation zur Champions League schien die Austria dem Erzrivalen zu enteilen. Rapid steckte am Ende der Ära Edlinger im Umbruch, die Violetten waren als Meister obenauf. Das ist gerade einmal 14 Monate her. Heute würde sich die Strabag eine goldene Nase verdienen, so viele Baustellen gibt es bei der Austria. Auch sportlich liegen die Grünen vorne.

Mit dem neuen Trainer Gerald Baumgartner kamen eine neue Vorstellung von Fußball-Philosophie und manch neue Spieler, die AG-Vorstand Thomas Parits und nicht Baumgartner nach Wien lotste. Unterdessen sucht die Austria seit Juli einen Parits-Nachfolger, zu diesem Zweck traf sich eigens eine Taskforce – erstmals am 7. November! Zeit scheint bei der Austria genügend vorhanden, so verschwenderisch, wie man mit ihr umgeht.