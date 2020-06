Nächster Schritt zum Titel: Salzburg blieb gegen LASK makellos

Auf der Kippe

Die Halbzeitansprache von Trainer Ismaël dürfte die Oberösterreicher inspiriert haben. Sie kamen mit mehr Elan zurück aufs Feld und nach Holland-Vorarbeit durch Raguz, der sich erst gegen Vallci durchsetzte und dann Tormann Stankovic verlud, zum Anschlusstreffer (56.).

Ismaël brachte per Doppeltausch frische Kräfte (Klauss für Raguz, Andrade für Tetteh), Balic scheiterte an Stankovic (63.), Ranftls Schuss wurde von Junuzovic an die Latte gelenkt (64.) und von Szoboszlai aus der Gefahrenzone befördert. Den 3:1-Endstand besorgte Salzburgs Vallci mit Glück: Nach einem Corner köpfelte ihn Balic an, der Ball sprang ins Tor (86.).