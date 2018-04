Am Freitag um 10:00 Uhr startete der Ticketvorverkauf für das Testspiel am 10. Juni (16.00 Uhr) im Wiener Ernst Happel Stadion gegen Rekordweltmeister Brasilien. Beim ÖFB rechnete man mit großem Interesse der Zuschauer an der Partie des österreichischen Nationalteams gegen die Selecao, doch was dann kam, übertraf die Erwartungen.

Kurz vor 10:30 Uhr twitterte der ÖFB, dass bereits mehr als 30.000 Tickets für das Spiel abgesetzt worden sind.