Cup-Finalsieg gegen Ried: Salzburg sichert sich das neunte Double

Für die Salzburger war es der vierte Cup-Titel in Folge, der neunte insgesamt. Zum neunten Mal dürfen sie über ein Double jubeln, zum vierten Mal in Serie. Jaissle – der jüngste Trainer, der im Cup triumphierte – und sein Team dürfen damit jetzt schon eine positive Bilanz ziehen. Neben den beiden nationalen Titeln erreichte man erstmals das Achtelfinale der Champions League und darf somit von der erfolgreichsten Saison in der Vereinsgeschichte sprechen.