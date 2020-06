28 Tore – Okotie krönte sein bärenstarkes Jahr

Es war die 86. Minute, als Rubin Okotie am Montagabend mit seinem etwas schwächeren linken Fuß aus zwölf Metern durch die Beine von Leipzigs Torhüter Fabio Coltorti sein zwölftes Saisontor in der 2. Bundesliga erzielte und damit seinem Klub 1860 München ein 1:1-Unentschieden rettete. Bereits in Hälfte eins, beim Stand von 0:0, war ein Okotie-Tor aberkannt worden, weil einer seiner Kollege strafbar im Abseits gestanden war.

Mit seinen zwölf Treffern überwintert Okotie auf Platz eins der Torschützenliste, gefolgt von Simon Terodde ( Bochum). Und dank des jüngsten Treffers des Österreichers und Punktgewinns überwintern die Münchner Löwen nicht auf einem Abstiegsplatz. "Es ist wichtig, dass wir mit einem halbwegs positiven Ergebnis in die Winterpause gehen", sagte der 27-Jährige zu Sky. "Das Gefühl gesamt gesehen ist aber nicht positiv. Wir haben extremes Potenzial in der Mannschaft und sind mit ganz anderen Erwartungen in die Saison gestartet. Die Situation müssen wir jetzt aber annehmen. Wir müssen im Frühjahr jedes Spiel wie ein Finale bestreiten."

Für den Klassenerhalt werden 2015 weitere Okotie-Tore notwendig sein. Um sein persönliches Jahr 2014 übertreffen zu können, bedarf es vieler Tore. 28 in 37 Pflichtspielen erzielte er 2014 (siehe Grafik). Nach seinem Wechsel aus Dänemark (SønderjyskE) nach Deutschland im Sommer behielt er seine Treffsicherheit bei. Dazu traf er in der EM-Qualifikation gegen Montenegro und Russland entscheidend.