2:5 in Israel: Das sagt ÖFB-Teamchef Franco Foda zum Quali-Debakel

Der Fehler gab es aber zu viele im Spiel. "Vor allem in der Vorwärtsbewegung, dann wurden wir auch ausgekontert. Wir waren diesmal nicht stabil genug." Am System, so Foda, lag es nicht. Warum änderte er es dann in der Pause?

Der EM-Kredit

Kapitän David Alaba meinte: "Wir waren in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft und hätten zur Pause führen müssen. Es ist so bitter. Wir haben es in diesen Tagen nicht geschafft, diese Atmosphäre wie bei der EURO aufzubauen. Das ist ein Faktor, der bei der Beurteilung dazugehört." Ob der Kredit der guten EM-Auftritte damit verspielt ist? Foda: "Das geht hier im Land relativ schnell in beide Richtungen."