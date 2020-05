2:2 zwischen Barcelona und Milan

Zurück in die Weltklasse. Barcelona ließ sich wie erwartet von Patos Treffer nicht irritieren. Nach 36 Minuten stand es 1:1. Messi schob Milan-Verteidiger Abate den Ball rechts vorbei, umkurvte den 24-Jährigen links und passte quer durch den Fünf-Meter-Raum zu Pedro, der aus zwei Metern einschoss. Zu diesem Zeitpunkt hatte Barcelona 81 Prozent Ballbesitz.



Das 2:1 gelang David Villa mit einem Freistoß aus 25 Metern Entfernung (51.). Die Italiener mauerten am 16er, der Titelverteidiger baute sich davor auf, wie eine Handball-Mannschaft im Angriff. Dass die Katalanen keine weiteren Tore erzielten, sollte sich rächen. Denn in der 93. Minute köpfelte Verteidiger Thiago Silva zum völlig unverdienten 2:2 ein. Dies war erst die dritte Torchance der Mailänder.