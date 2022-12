Manchester United steht im Ligacup-Viertelfinale, Aus für Brighton

Manchester United steht im Viertelfinale des englischen Liga-Cups. Das Team von Trainer Erik ten Hag gewann am Mittwochabend gegen Zweitliga-Spitzenreiter FC Burnley 2:0. Der Däne Christian Eriksen (27.) und Marcus Rashford (57.) erzielten die Tore in Old Trafford. Neben Eriksen und Rashford standen mit Casemiro und Bruno Fernandes weitere WM-Teilnehmer in der United-Startelf. Die WM-Finalisten Lisandro Martinez (Argentinien) und Raphael Varane (Frankreich) fehlten.