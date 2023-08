2. Liga: Leoben feuert Ex-Rapidler Carsten Jancker als Trainer

Der GAK war in den ersten 15 Minuten die klar bessere Mannschaft. Danach fingen sich die Lafnitzer, doch gegen Ende der ersten 45 Minuten war der GAK wieder am DrĂŒcker. Als man sich schon auf eine torlose erste HĂ€lfte eingestellt hatte, kam der FĂŒhrungstreffer fĂŒr die Hausherren wie aus dem Nichts. Sebastian Feyrer, eins selbst in der GAK-Jugend, traf in der 45. Minute per Kopf und entgegen dem Spielverlauf.

Nach Seitenwechsel plĂ€tscherte das Spiel so dahin, ehe es noch zu einem torreichen Furioso kam. Der erst fĂŒnf Minuten zuvor eingewechselte Andreas Radics (82.) stellte mit dem 2:0 die vermeintliche Entscheidung her. Doch der GAK steckte nicht auf und fast im Gegenstoß gelang den GĂ€sten durch Marco Gantschnig in Minute 84 aus einem Gestocher der Anschlusstreffer. Ein Doppelschlag in der zehnminĂŒtigen Nachspielzeit durch Elias Neubauer (90.+7) und Cheikh Sene (90.+10) sorgte fĂŒr klare VerhĂ€ltnisse. Neuer TabellenfĂŒhrer ist der SKN St. Pölten.