Seitenwechsel für Ex-Rapidler Stefan Kulovits in Sandhausen

Mit 16 Österreichern – also der Hälfte der Legionäre in der Bundesliga – startet die zweite deutsche Liga. Am Samstag gibt einer, der den perfekten Übergang geschafft hat, sein Debüt auf der Trainerbank: Stefan Kulovits ist der neue Co-Trainer von Sandhausen, zum Auftakt reist Darmstadt an.

2013 von Rapid gekommen, hat sich die „Kampfgelse“ beim ewigen Abstiegskandidaten, der dann doch immer locker oben bleibt, einen Namen gemacht. Zuerst anerkannter Sechser, dann Kapitän, zuletzt Stand-by-Profi und jetzt Assistent von Uwe Koschinat. „Der Coach hat mir ehrlich gesagt, dass er als Sechser einen anderen Spielertyp will. Aber auch, dass er mich als Trainer halten will“, erzählt Kulovits, der gerade für die A-Lizenz lernt.