Wieder in Überzahl: 32 Österreicher in der deutschen Bundesliga

Eine lange Tradition haben die Österreicher bei Werder Bremen. Auch kommende Saison. Die interessanteste Personalie dabei ist Romano Schmid. Der 20-Jährige wechselte im Jänner 2019 von Salzburg zu den Norddeutschen und war zuletzt eineinhalb Jahre an den WAC verliehen, um auf möglichst hohem Niveau zu reifen. Der zentrale Mittelfeldspieler überzeugte bei den Kärntnern in der Bundesliga und Europa League und hinterließ nun in der Vorbereitung in Bremen einen ebenso guten Eindruck. Indes wurde Österreichs U-21-Teamkapitän Marco Friedl endgültig vom Außen- zum Innenverteidiger umfunktioniert. Der Tiroler aus dem Bayern-Nachwuchs hat den Vorteil, dass er Linksfuß ist.

Und dann gibt es in Bremen noch Martin Harnik. Der Ex-Teamspieler kehrte nach Ende seiner Leihe diesen Sommer von Zweitligist HSV zurück. Ein Jahr steht er noch in Bremen unter Vertrag. Und dieser ist sehr gut dotiert. Während monatlich eine stolze Summe auf das Konto des vom Klub freigestellten 33-Jährigen fließt, hält sich dieser in Hamburg bei einem Amateurverein fit, bis sich ein neuer Arbeitgeber für ihn findet. Im Trikot der Bremer wird man ihn nicht mehr sehen.

Neue Gesichter in der Liga sind die beiden Bielefelder Manuel Prietl und Christian Gebauer. Letzterer kam ablösefrei aus Altach zum Aufsteiger. Während Prietl zum Stamm zählt, muss sich der Tiroler durchbeißen und setzt dabei auf seine Schnelligkeit.