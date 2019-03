Überlebender der Chapecoense-Tragödie stirbt an Herzinfarkt

Die Mannschaft aus der südbrasilianischen Stadt Chapecó war am 28. November 2016 mit einer Chartermaschine zum Finalhinspiel um die Copa Sudamericana, den Südamerika-Pokal, nach Kolumbien geflogen. Kurz vor Erreichen des Ziels in Medellín stürzte das Flugzeug wegen Treibstoffmangels ab und zerschellte in den Bergen. 71 Menschen starben. An diesem Donnerstag ist in Österreich Kinostart des Dokumentarfilms „Unser Team - Nossa Chape“.