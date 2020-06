145 Spieler suchen den Kick

Neidisch blicken heimische Fußballer via Fernsehen derzeit nach Brasilien. Nicht nur, weil Österreich nicht an der WM teilnimmt, sondern auch, weil die WM-Kicker sich um ihren Arbeitsplatz keine allzu großen Sorgen machen müssen.

In Österreich sind Anfang Juni so viele Fußballer wie nie zuvor arbeitslos gemeldet: 145. Gernot Zirngast, Vorsitzender der Fußballer-Gewerkschaft VdF, ist alarmiert: "Auch wenn einige vielleicht und hoffentlich nur für kurze Zeit ohne Arbeitgeber sind, die Zahl ist natürlich erschreckend." 114 Spieler waren es zuletzt gewesen. Einer, der kurz stempeln ging, hat in der Zwischenzeit einen Verein gefunden: Roman Wallner wechselte nach zweiwöchiger Arbeitslosigkeit von Innsbruck nach Grödig.

Andere aber müssen weiter in der Warteschleife verharren, weil sie vom AMS genau genommen nicht vermittelbar sind. Wiederum andere beziehen Arbeitslosengeld – und schnüren in unteren Ligen dennoch ihre Schussstiefel. Zirngast nennt bewusst keine Namen, kennt aber die fragwürdigen Umstände: "Man muss endlich mit diversen Missständen aufräumen. Dem muss man auf den Grund gehen. Die VdF hat dieses Thema nie aus den Augen verloren, aber allein kann man nicht so viel bewirken wie gemeinsam." Dies sei als Einladung zur Mitarbeit gedacht. Die Adressaten: Bundesliga und ÖFB.