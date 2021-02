1:4 gegen ManCity! Liverpool kann die Titelträume begraben

68 Heimspiele war der FC Liverpool in der Premier League ungeschlagen geblieben. Doch die Erfolgsserie drehte sich in einen unerwarteten Negativlauf: Das 1:4 im Sonntag-Hit gegen Manchester City war die bereits dritte Heimniederlage in Serie für die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp. Der Tabellenführer durfte sich hingegen über den ersten Sieg im Stadion Anfield seit dem Jahr 2003 freuen und liegt bei einem Spiel weniger nun schon zehn Punkte vor dem Titelverteidiger.