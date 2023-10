123,7 Millionen Euro Minus: Die "alte Dame" Juventus sieht alt aus

Inzwischen ist der Rekordmeister in eine bedenkliche finanzielle Schieflage geraten. Wie Juventus Turin mitteilte, betrug in der vergangenen Saison das Minus 123,7 Millionen Euro. In der Saison 2021/'22 hatte der Klub sogar ein Rekord-Minus von 239,3 Millionen Euro ausgewiesen.