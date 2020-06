122 Jahre Tradition

Historie Der Servette Football Club Genève wurde im Jahr 1890 gegründet. Von 1900 bis 2004 gehörte Servette der obersten Schweizer Liga an. Im Februar 2005 wurde der Klub wegen eines Konkurses in der 3. Liga zwangsrelegiert. 2011 gelang Servette der Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse.



Erfolge Servette gewann hinter dem Rekordmeister Grasshopper Zürich mit 17 Titel am öftesten die Schweizer Meisterschaft. Zuletzt wurde man 1999 Meister. Dazu holte Servette

sieben Mal den Cup. Der größte internationale Erfolg gelang 1979 mit dem Einzug ins Viertelfinale im Cup der Cupsieger.