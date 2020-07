1:1 zwischen Ried und Admira

Bemisst man das Selbstvertrauen mit der Breite der Brust, dann begannen am Samstag in Ried 22 eher schmächtige Fußballer ein Bundesliga-Spiel. Denn sowohl die Gastgeber aus Oberösterreich als auch die Admiraner hatten sich unter der Woche im Cup gegen Regionalligisten nicht gerade ausgezeichnet – Ried kam erst nach einem Elfmeterschießen ins Achtelfinale, die Admira verpasste es gar.



Die Auftritte steckten beiden Klubs noch in den Knochen – und offenbar auch in den Köpfen. Vorsicht regierte, Struktur fehlte. Zur Entwicklung von Torchancen sind diese Eigenschaften freilich wenig förderlich.