Final-Sieg gegen ManCity: Chelsea gewinnt die Champions League

Chelsea schaffte es auch, die Ordnung zu halten. Die Fünferkette hielt, stand engmaschig und doch so breit, dass sie von City nicht umspielt werden konnte. Eine Nachspielzeit von sieben Minuten sollte die Londoner auf die Folter spannen. Doch am Ende jubelten sie, wie 2012 in München. Es blieb beim 1:0 und beim dritten Champions-League-Titel in Folge unter der Regie eines deutschen Trainers. Nach der Niederlage im Vorjahr mit Paris gegen die Bayern steht Thomas Tuchel auf dem Gipfel.