1:0 gegen Serbien: ÖFB-Frauen wahrten Chance auf EM-Fixticket

Die Österreicherinnen kamen nicht gut in die Partie und hatten in der ersten Hälfte immer wieder auf der linken Abwehrseite große Probleme. Spanien-Legionärin Allegra Poljak sorgte für große Probleme bei Sarah Puntigam und Co. Die Teneriffa-Offensivspielerin scheiterte schon in der vierten Minute nach schöner Aktion an der Stange, zudem musste Torfrau Manuela Zinsberger zweimal (35., 38.) all ihr Können aufbieten. Die Niederösterreicherin konnte sich zudem bei einem Blagojevic-Weitschuss auszeichnen (24.).

Fuhrmann reagierte

Von der ÖFB-Auswahl war in der Offensive wenig zu sehen. Sie attackierte zwar früh, hatte dabei aber nur wenig Ballgewinne, auch da der Ball bei den technisch versierten Serbinnen gut lief. Bei der einzigen Topchance in der ersten Halbzeit scheiterte Laura Wienroither an Serbien-Torfrau Milica Kostic (15.), ein Abschluss von Barbara Dunst verfehlte das Tor deutlich (23.).

Fuhrmann reagierte zur Pause mit einem Doppeltausch, versuchte mit der Hereinnahme von Laura Feiersinger und Katharina Naschenweng neue Impulse zu setzen. Die blieben lange Zeit aber aus. Näher waren vorerst die Serbinnen an einem Treffer dran, Wenninger konnte eine Poljak-Hereingabe gerade noch glücklich klären (63.).