0:3 wegen Corona-Fällen: Slovan Bratislava legte Berufung ein

Am Montag hatte die UEFA-Berufungskommission hat am Montag zwei Urteile gefällt, die doch ein wenig für Aufsehen sorgten. Nachdem das Team von Slovan Bratislava vor der Champions-League-Quali auf den Färöern und jenes von FC Prishtina in der Europa-League-Quali-Vorrunde in Gibraltar nach Corona-Fällen unter Quarantäne gestellt worden waren, wurden die ausgefallenen Spiele mit 3:0 für die Heimteams gewertet.