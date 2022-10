0:0 im Schlager Salzburg-Sturm: Nichts Neues an der Spitze

Sturms Versuch, Salzburg von der Tabellenspitze zu stürzen, ist missglückt: Der Meister verteidigte Platz eins mit einem 0:0 im Spitzenspiel, das mit nur wenigen Highlights auskommen musste. Die Salzburger verpassten damit jedoch die Revanche für die bislang einzige Saisonniederlage (1:2 in Graz). Für den Champions-League-Hit gegen Chelsea am Dienstag muss eine deutliche Steigerung her.

Der erste Applaus im Hit in Wals-Siezenheim gehörte Austria Klagenfurt, das im Parallelspiel in Wien gegen Rapid in Führung gegangen war. In Salzburg war die erste Halbzeit geprägt von Mittelfeldgeplänkel. Die Intensität war hoch, Torchancen gab es jedoch nicht viele, weil sich die beiden Teams weitgehend neutralisierten.

Bei den Hausherren musste Sucic kurz vor dem Anpfiff mit Adduktorenproblemen passen, für ihn rückte Agyekum nach. Der 18-jährige Mittelfeldspieler aus Ghana feierte ein solides Startelf-Debüt in der Bundesliga, für Gefahrenmomente konnte aber auch er nicht sorgen.