WM-Lust und Frust in Hernals und Ottakring

Politik und Elferfrust

Auf der Ottakringer Straße flackerte wie am Vortag Blaulicht. Nur galt es diesmal nicht, jubelnde, sondern wütende Jugendliche einzubremsen, die von den Bildschirmen weg ins Freie stürmten. Und Polizisten attackierten.

Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri hatten ein 1:0 Serbiens in ein 2:1 für die Schweiz verwandelt. Ausgerechnet zwei Spieler kosovarischer Abstammung. Die beiden Schützen nutzten ihren Triumph zu eindeutig zweideutigen politischen Gesten. Eindeutig war auch eine Elferszene im Schweizer Strafraum:

Alle sahen, wie der Serbe Aleksandar Mitrovic von zwei Schweizern niedergerungen wurde. Nur der deutsche Schiedsrichter Felix Brych (was in der Hektik passieren kann) und der deutsche Video-Referee Felix Zwayer (was unerklärlich ist) sahen es nicht.

Im Gegensatz zur so konträr beurteilten Elferszene darf sich die FIFA bei Xhaka und Shaqiri nicht aus der Verantwortung stehlen. Denn auch für deren Provokationen gibt es einen Videobeweis. Den Schweizern gebührt zumindest eine Ein-Spiel-Sperre des Weltfußballverbandes, auch wenn dessen Präsident Gianni Infantino Schweizer ist. Andernfalls erlebt die Objektivität ein Waterloo. wolfgang.winheim