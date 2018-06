Wilczynski: „Legenden brauchen natürlich eine große Bühne“

Für Rapid-Präsidiumsmitglied Petra Gregorits sind die großen Nationen noch lange nicht am Höhepunkt ihrer Leistung angekommen und spielen eher mau. Für Österreichs Handball-Legende Conny Wilczynski ist die "Maradonna-Show" auch schon etwas zu viel, aber so ist er halt. „Manche Legenden, die natürlich große Vorbilder waren und sind, suchen sich nach der Karriere natürlich auch eine andere Bühne“, so Wilczynski.



Wer bei den Achtelfinal-Paarungen aus Gruppe C und Gruppe D weiterkommen wird, haben Gregorits und Wilczynski natürlich auch beantwortet. Das und noch vieles mehr, erfahren sie im Video.