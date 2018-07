Uruguay und das Ende einer "historischen Generation"

Für Edinson Cavani war das Aus besonders bitter. Ein Bluterguss in der Wade hatte den Stürmerstar von Paris Saint-Germain im Viertelfinale der Fußball-WM zum Zuschauen gezwungen. Ohne den 31-Jährigen musste Uruguay am Freitag die Überlegenheit Frankreichs anerkennen. Zumindest tat dies Uruguays Teamchef Oscar Tabarez nach dem 0:2 in Nischni Nowgorod.

"Wir haben gegen einen Gegner gespielt, der besser und stärker war als wir", erklärte Tabarez. Dennoch könne sein Team mit Stolz und erhobenen Hauptes die Heimreise antreten. "Ich denke, dass die Welt gesehen hat, was wir erreicht haben, was wir wollen, und welche Art von Land wir sind. Wir sind ein kleines Land. Für uns ist es schwieriger als für Frankreich, Deutschland oder England."