Uruguay schießt sich gegen Russland zum Gruppensieg

Die Effizienz der "Celeste" war deutlich besser, auch dank des nötigen Glücks. Ein Laxalt-Schuss wurde von Tscheryschew so stark abgelenkt, dass Akinfejew ohne Abwehrchance war. Der 32-jährige Schlussmann konnte sein Team in der Folge immerhin vor Gegentor Nummer drei bewahren, war bei einem Suarez-Abschluss auf dem Posten (28.). Trotzdem wurde es für die Russen noch vor dem Seitenwechsel noch bitterer. Igor Smolnikow sah nach wiederholtem Foulspiel zurecht die Ampelkarte (36.). Tschertschessow musste reagieren, holte Tscheryschew vom Feld und brachte mit Mario Fernandes den etatmäßigen Rechtsverteidiger.

Die russische Wende lag allerdings nicht wirklich in der Luft. In einer chancenarmen zweiten Hälfte fehlten die Höhepunkte. Uruguays Edinson Cavani (69.) schoss genauso wie auf der anderen Seite Dsjuba (74.) neben das Tor. Am Ende lag eher das 3:0 in der Luft. Ein Cavani-Abschluss wurde in den Corner gelenkt (86.). Bei dem Eckball konnte Giorgian De Arrascaeta Goalie Akinfejew beinahe überwinden (87.). Der musste sich zudem bei einem Rodriguez-Schuss auszeichnen (90.). Ein Treffer fiel trotzdem noch, Cavani staubte ab, nachdem Akinfejew einen Godin-Kopfball pariert hatte.

Muslera hielt demgegenüber seinen Kasten sauber. In seinem 100. Länderspiel avancierte der 32-Jährige mit seinem 14. Endrundeneinsatz zum alleinigen WM-Rekordspieler seines Landes.