Last-Minute-Erfolg Saudi-Arabiens gegen Ägypten

Nach dem 1:0 fand Saudi-Arabien häufiger den Weg vor das Tor, besondere Gefahr konnten sie aber zunächst nicht erzeugen. Ein scharfer Schuss von Salman Al-Faraj wurde geblockt (37.). In der 41. Minute schlug dann die Stunde des nunmehrigen ältesten WM-Spielers der Geschichte. Ägyptens Goalie El-Hadary parierte einen Elfer von Fahad Al-Muwallad sehenswert. Der Strafstoß war nicht unumstritten, Ahmed Fathi hatte den Ball unglücklich an die Hand bekommen. Zwar wurde der Videobeweis bemüht, dies änderte aber nichts an der Entscheidung des kolumbianischen Schiedsrichters Wilmar Roldan.

Der Referee meinte es jedoch gut mit Saudi-Arabien und entschied vor dem Seitenwechsel erneut auf Elfmeter, nachdem Al-Muwallad leicht zu Boden gegangen war. Erneut bestätigten die Videoassistenten die Entscheidung Roldans - nach minutenlangem Studium. Al-Faraj verwertete in der sechsten Minute der Nachspielzeit sicher.

Nach der Pause war es die Mannschaft aus dem Nahen Osten, die mehr Spielanteile hatte. Mit Mahmoud Trezeguet, der einen wuchtigen Kopfball knapp rechts am Tor vorbei setzte, hat dennoch ein Ägypter die gefährlichere Chance vorgefunden. Die Afrikaner waren in der zweiten Halbzeit über weite Strecken ideenlos. In der 69. Minute hatte Saudi-Arabien in Person von Hussain Al-Moqahwi per Kopfball eine gute Chance auf den Führungstreffer, er fand aber in El-Hadary seinen Meister. Den nicht unverdienten Siegestreffer erzielte Al-Dawsari in der fünften Minute der Nachspielzeit.