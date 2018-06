Unterwegs in Russland: Metalldetektoren mit Charme

Die Gastgeber bleiben gelassen. Gute Gastgeber wollen sie sein. Sie haben sich damit abgefunden, bei dieser WM wohl keine Überraschung zu liefern. Im internationalen Ranking der besten Fußball-Teams ist Russland der schlechteste aller Teilnehmer und hat dies in den letzten Tests eindrucksvoll bewiesen. Die Spieler sollten erst einmal laufen lernen, heißt es. Eine Frau erklärt, warum sie bei Sportveranstaltungen sonst nur „Traktor, Traktor“ schreit. Sie liebt Eishockey und ihren Verein aus ihrer Heimatstadt Tscheljabinsk. Fußball? Dort nur eine Nebensache.

Hier, in der Auslage Russlands, ist alles geregelt, unwirklich erscheinen die Geschichten von den berüchtigten Schlägern, die den Ruf des russischen Fußballs in Frankreich bei der EURO 2016 in Grund und Boden geprügelt haben.

Ägyptische und tunesische Anhänger lassen sich feiern und fotografieren, Peruaner schwenken russische Fahnen, ein Argentinier zeigt, was er in den letzten fünf Jahren so getrieben hat. Mit dem Rad gefahren ist er, durch 37 Länder, insgesamt 80.000 Kilometer weit, Zwischenstopp in Moskau. Mitten in der Volksfeststimmung steht ein Mann hinter einem in Weiß-Blau-Rot eingefärbten und beschrifteten Plakat. Der Moskauer Bürgermeister Sergei Semjonowitsch Sobjanin solle sich doch lieber um soziale Wohnungen für Familien kümmern, anstatt die ganze Stadt mit Fliesen zuzupflastern.

Rückkehr in die Realität. Die Ordnungskräfte schauen weg. Gewährleistung der Sicherheit ist schließlich ihr vorrangiger Auftrag.

Dafür hat Russland schon 2014 als Ausrichter der Olympischen Spiele in Sotschi rund zwei Milliarden Euro investiert. Für diese WM wird man tiefer in die Tasche greifen, ein Vielfaches springen lassen. Alleine in Moskau ist die Polizeipräsenz enorm, der Weg in jede Metro-Station führt durch Metalldetektoren. Trotz der astronomisch hohen Ausgaben für die Sicherheit und die Infrastruktur (die Stadien kosten insgesamt rund zehn Milliarden) glauben die Russen an das große Geschäft.

Die WM bietet Werbeflächen. Schließlich sollen die Touristen wiederkommen. Eine Charme-Offensive ist also angesagt. Plötzlich wartet in den Irrgängen der Metro freundlich lächelndes, durch rote Armbinden gekennzeichnetes Personal, welches zur Seite steht, sollten Ausländer an richtungsweisenden Beschriftungen verzweifeln.

Der Haken im System: Sämtliche amerikanischen Marken prägen längst das Outfit der Jugendlichen in Moskau, doch fast alle verbindet die Distanz zur englischen Sprache. Relativ spurlos scheinen auch die von oben angeordneten Kurse an den Polizisten vorübergegangen zu sein. Die Standardantwort auf sämtliche Fragen: „This way.“