Unterwegs in Russland: Ein Fest für das Geschäft

Gezahlt wird in bar oder mit Karte, auf der „Visa“, der Name eines WM-Sponsors, stehen muss. Alles andere ist inakzeptabel. Sie boomt wieder, die industrielle Verwertung des Fußballs und seiner Liebhaber, die sich eingefunden haben auf der Fanmeile, die offiziell als „FanFest“ zur täglichen Feierstunde lädt. Direkt vor der staatlichen Lomonossow-Universität, einem von sieben im Zuckerbäckerstil geformten Gebäuden Moskaus, oben in den Sperlingsbergen. 25.000 Menschen zählt die potenzielle Kundschaft, die sich bei publikumswirksamen Spielen zum kollektiven Fußballschauen vor den Großleinwänden versammelt.

Schätzungen zufolge wird die FIFA in Russland nach Ausschöpfung all ihrer Einnahmequellen rund 5,2 Milliarden Euro gewonnen haben. Größer, teurer und lukrativer – vor vier Jahren waren es in Brasilien noch 3,3 Milliarden, 1,7 Milliarden davon hat der Weltverband nach eigenen Angaben wieder investiert.