Titelparty in Paris: Frankreich feiert die Überflieger

Seine Freundin, die ein kleines französisches Fähnchen in ihren üppigen Lockenkopf gesteckt hat, wandelt die Devise der Republik ab. Auf jedem Amtsgebäude prangt: „Liberté, Egalité, Fraternité“ (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit). Aber sie sagt: „Wir sind die Generation Liberté, Egalité, Mbappé“ – in Anspielung auf Kylian Mbappé. Das erst 19-jährige Wunderkind des französischen Fußballs stammt ebenfalls aus Bondy, einer der ärmsten Gemeinden Frankreichs: „Kylian und seine Familie sind Vorbilder. Mit Ehrgeiz und Disziplin kann man weit kommen“.

Tatsächlichen kennt fast jeder in Bondy die Mbappés: den Vater Wilfried, der aus einer Familie aus Kamerun stammt und als Trainer in Bondy die halbe Ortsjugend an die Kandare nahm. Und die berüchtigt-strenge Mutter Fayza, die in einer algerischen Familie geboren wurde, Profi-Handballerin war und Kylian während seiner ganzen Schulzeit bis zur Matura nichts durchgehen ließ.